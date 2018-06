Рада ЄС затвердила надання Україні мільярда євро

Про це йдеться в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ», – зазначено в повідомленні.

🇪🇺🇺🇦 #Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB

— EU Council Press (@EUCouncilPress) June 26, 2018