Рада ЄС затвердила надання Україні мільярда євро

Про це йдеться в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ», – зазначено в повідомленні.

🇪🇺🇺🇦 #Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB — EU Council Press (@EUCouncilPress) June 26, 2018



Президент України Петро Порошенко привітав таке рішення Ради Єврособзу

«Вітаю рішення Ради ЄС щодо затвердження четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС для України в обсязі 1 млрд. євро.

Глибоко вдячний Президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру за скоординоване виконання наших домовленостей та щиру підтримку України. Сьогоднішнє рішення – це визнання нашого прогресу на шляху реформ і підтвердження єдності і солідарності з Україною у протидії внутрішнім та зовнішнім викликам», – зазначив він на своїй facebook-сторінці.

Як повідомляє «Європейська правда», після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Формальне законодавче рішення ЄС не відкриває шлях до негайного надання мільярда допомоги. Це станеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.