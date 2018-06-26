Правоохоронці знайшли вбивцю чоловіка, тіло якого виявили в автомобілі в Солонці

Зловмисник наніс загиблому кілька ножових поранень під час конфлікту

Учора, 25 червня, близько 10.00 до поліції надішло повідомлення про те, що у селі Солонка Пустомитівського району в автомобілі «Деу Нексія» виялвлено мертвого чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна группа Пустомитівського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, загиблий – 38-річний львів’янин. На його тілі було виявлено ножові поранення, які, ймовірно, й спричинили смерть.

Протягом кількох годин оперативники Пустомитівського відділу поліції спільно з співробітниками управління карного розшуку Головного управління Нацполіції Львівської області встановили, що до скоєння злочину причетний 41-річний зведений брат загиблого, який кілька разів ударив його ножем під час конфлікту. Зловмисника затримали, вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, призначено низку експертиз.