Правоохоронці просять допомогти знайти зниклого львів’янина

Інформації про місце його перебування немає від 8 червня

Головне управління Національної поліції у Львівській області просить допомоги в розшуку Бобровського Віталія Олександровича 1990 року народження.

Його прикмети: на вигляд 25-27 років, зріст-170 см, середньої статури, волосся коротке русяве, уродженець і мешканець Львова. Інформації про його місце перебування немає з 08.06.2018 року.

Усіх, кому відоме місце перебування чоловіка або будь-яка інформація, що допоможе у розшуку, просять звертатися за тел..: 067 35 35 804, (032) 238-95-75 або на 102.