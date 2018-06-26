Поїзд «Стрий – Мукачево – Стрий» зупинятиметься в Опорці

Задля покращення обслуговування пасажирів у приміському сполученні, починаючи з 27 червня 2018 року Львівська залізниця запроваджує зупинку поїздів №6183 та №6184, що курсують у сполученні «Стрий – Мукачево – Стрий на зупиночному пункті Опорець.

Із вказаної дати поїзд №6183 Стрий – Мукачево вирушатиме зі Стрия о 08:30 за чинним графіком, зупинка на з. п. Опорець – 10:16-10:17, прибуватиме в Мукачево об 11:51;

поїзд №6184 Мукачево – Стрий вирушатиме з Мукачевого о 12:09 за чинним графіком, зупинка на з. п. Опорець – 13:37-13:38, прибуватиме у Стрий о 15:18.