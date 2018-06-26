Понад половина львівських сімей втратить право на субсидію

Цьогоріч на українців чекає чимало змін щодо нарахування житлових субсидій. З 1 травня частина сімей втратили можливість на автоматичний перерахунок. Для того, щоб їм нарахували субсидію знову, мусять звертатися до органу соціального захисту повторно. Бажано – до початку опалювального сезону.

«Велика частина львівських сімей повинна подати нові заяви та декларації. Це 73%, тобто майже 105 тисяч сімей», – розповіла начальниця відділу пільг ЛМР Леся Дронь.

Кого це стосується? Насамперед тих родин, у складі яких є:

люди, котрі мають нульовий дохід або менший від мінімальної зарплати;

внутрішньо переміщені особи;

люди, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою;

люди, які орендують житло

люди, які зареєстровані у цьому будинку, але там не проживають

Родина може втратити субсидію, якщо хоча б один із її членів має нульовий дохід. У такому випадку пропонують сплачувати єдиний соціальний внесок.

«Є норма податкового кодексу – 22%, а це – 819 грн. Для того, щоб претендувати на субсидію, треба сплачувати цей внесок мінімум три місяці. Є застереження: якщо людина вирішила сплачувати цей внесок, то варто це робити постійно. Адже як тільки вона перестане це робити, субсидію заберуть», – пояснює Леся Дронь.

За її словами позитив тут ще й у тому, що сплату цього внеску зараховують як трудовий стаж.

Щодо внутрішньо переміщених осіб, то з травня цього року вони мають можливість оформити субсидію за місцем проживання.

«На нарахування субсидії впливають і люди, які зареєстровані, але не проживають. Приклад – двоє батьків-пенсіонерів мають дорослого сина, який з ними не проживає, але його дружина безробітна. В такому випадку невістка впливатиме на субсидію і її можуть не нарахувати», – сказала чиновниця.

Тож рекомендують людям знімати із реєстрації тих, хто фактично не проживає.

Стандартно перездати документи мають ті, хто орендує житло офіційно.

Натомість за жодних обставин субсидія «не світить» у кількох випадках.

Раніше субсидії не призначали, якщо за останні 12 місяців родина здійснила дороговартісну покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Тепер же цей спектр розширено.

Навіть якщо ви нічого дорогого не купували, а просто набули у спадок земельну ділянку, житло чи будь-яке інше майно вартістю більше, ніж ця сума, субсидії у вас не буде.

Не варто сподіватись і тим, у кого квартира має більше 120 кв м або приватний будинок – 200 кв м.

«Ми ще хочемо отримати роз’яснення від Міністерства соціальної політики щодо окремих випадків. Адже є сім’ї, до складу яких входять лише люди з інвалідністю, проте вони мають велике житло. Звичайно, що їм непідйомно буде оплачувати повну вартість комунальних послуг», – наголосила пані Дронь.

Боржники цього року теж опиняться «за бортом». Леся Дронь каже, що заборгованість два і більше місяці у сумі більше 340 грн ( 20 неоподатковуваних мінімімумів) є причиною для відмови. З 2015 року ця норма не діяла, та зараз на неї знову зважатимуть.

Є кілька шляхів: або довести через суд, що це не ваші борги, або погасити борг, або ж домогтися його реструктуризацію і сплачувати частинами.

Серед важливих нововведень і те, що сім’я повинна самостійно про усі зміни, які відбулися. Наприклад про те, що придбали авто, яке має 5 і менше років чи про зміну реєстрації осіб.

Крім того, у новому опалювальному сезоні той, хто отримує субсидію, зобов’язаний сплачувати обов’язковий платіж. Якщо платник цього не робитиме, надавач послуг повідомляє про це орган соцзахисту і субсидію знімають.