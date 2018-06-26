Організатора нападу на табір ромів триматимуть під вартою без права внесення застави

Суд обрав міру запобіжного заходу для організатора та ще п’ятьох неповнолітніх, причетних до нападу на табір ромів на околиці Львова

Сьогодні, 26 червня, Пустомитівський суд обрав для 20-річного організатора та ще п’ятьох неповнолітніх, причетних до нападу на табір, міру запобіжного заходу – тримання під вартою терміном на шістдесят діб без права внесення застави, – повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

25 червня той самий суд обрав для двох неповнолітніх львів’ян віком 16 та 17 років, причетних до нападу на табір, ту ж міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, 23 червня вночі у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживали громадяни ромської національності.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення та затримали сімох хлопців віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до скоєння злочину, а також 20-річного організатора нападу.

За фактом було відкрито кримінальні провадження за п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою), ч.4 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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