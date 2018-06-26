На вул. Зубрівській у котлован впав чоловік
Постраждалий був у стані алкогольного сп'яніння
Як поінформували в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 26 червня о 16:50 у Львові на вул. Зубрівській, 7а впав у котлован для прокладання труб та травмувався 39-річний львів’янин.
Постраждалого з діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку, забійна рана потиличної ділянки, доставлено в комунальну 8-му міську клінічну лікарню.
За свідченням лікарів швидкої медичної допомоги, постраждалий був у стані алкогольного сп’яніння.
Обставини події встановлюються.