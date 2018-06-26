На території Львова виявили 57 покинутих автомобілів

Сьогодні заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак провів нараду за участю голів районних адміністрацій та патрульної поліції міста. Керівники районів обстежили підпорядковану їм територію та зафіксували кількість покинутих авто на території міста. Виявлено, що на вулицях Львова є 57 покинутих автомобілів. За підсумками наради вирішили, що необхідно їх евакуювати та скерувати відповідні листи власникам автомобілів.

«Занедбані, закинуті машини, які доводиться бачити на деяких вулицях міста, створюють незручності для мешканців і гостей Львова. Вони псують загальний вигляд міста, захаращують двори та вулиці та можуть бути об’єктом використаним для негативних речей. Враховуючи це все, сьогодні ми провели нараду з представником поліції і головами районних адміністрацій. Керівники районів провели обстеження підпорядкованих їм територій і сформували перелік покинутих авто. За результатами наради було прийнято рішення про необхідність евакуації таких автомобілів. Районні адміністрації надішлють листи власникам автомобілів про необхідність їх прибрати. Якщо власники відмовляться від добровільної евакуації, або переміщення автомобіля, або власник відсутній, такі авто буде евакуйовано в порядку, передбаченому чинним законодавством України», – зазначив Сергій Бабак.

Відповідно до інформації керівників районних адміністрацій, на території міста є 57 покинутих авто. Зокрема:

У Франківському районі — 12 авто:

вул. Городоцька, 179 (автопричеп) вул. А. Горської, 2 — ВС 8722СВ вул. Ю. Федьковича, 26 (автопричеп) вул Ю. Федьковича, 26 — ВС 6394 СМ вул. А. Горської, 2 (зі сторони вул. М. Саряна) — 780−03 ТО вул. Ю Федьковича, 30 вул. Кн. Ольги, 65 — ВС 7912 НС вул. Городоцька, 169 — ВС 1280 АХ вул. Городоцька, 167−165 — LBL 25 RV вул. Городоцька, 165 — RJA 57 915 вул. Городоцька, 131 (пл. Кропивницького) — GDA 2 ET2 вул. Городоцька, 165 — KR 5L217

У Сихівському районі — 5 авто:

вул. Садибна, 19 (біля автостоянки) — Жигулі вул. Стрийська, 101 — Жигулі, 805−06 ГС вул. Енергетична, 14 вул. Ярославенка, 47 вул. Литвиненка, 4 — Опель вектра, АТ 2438 ВЕ

У Шевченківському районі — 6 авто:

вул. Татарбунарських (кінцева зупинка трамваю № 7) — Citroen 463−31TC вул. Величковського, 4/37 — Джілі ВС6472 ВМ вул. Мазепи, 11а — 6 706 ТС вул. Мазепи, 13а — Мазда 27 837 МО вул. Мазепи, 26 — Рено вул. Варшавська, 64 — Волга, А 2903 ОН

У Личаківському районі — 8 авто:

вул. Тарнавського, 16 — Запорожець, М 5658 ОН вул. Некрасова, 53/55 — Фольцваген вул. Садовського, 3 — 20 489 ТС, Москвич (білий) вул. Піскова, 1 — ВС 6276 АО, Таврія (біла) вул. Піскова, 5 — ВС 2014 ВО, Міцубіші (біла) вул. Солодова, 1 — ВС 0871 ЄР, ВаЗ-21 вул. Солодова, 1 — А 4384 ОН, ВаЗ-2101 вул. Крупярська, 3 — К 3877 ЛВ, ВаЗ-2101 (синій).

У Галицькому районі — 24 авто:

вул. Устияновича, 10 вул. Кольберга, 6 вул. Венеціанова, 10 (Д 7893 ЛВ) вул. Ковжуна зі сторони вул. Чайковського вул. Венеціанова, 13−15 зі сторони дитячого майданчика вул. Михальчука, 3 (А 8589 ЛВ) вул. Тиктора біля «Кредобанку» (419−73 ТС) вул. Л. Українки перед театром Заньковецької (3 849 ВМ) вул. Театральна (ВС 5618 ВЕ) вул. Грушевського, 16 (ВС 7267 ВК) вул. Каліча Гра, 5а вул. Замарстинівська, 12 (6366 ЛВ) вул. Ш. Алейхема, 20 (А 5801 ЛВ) вул. Лемика, 34 (Н 2320 ОН) вул. Стрийська, 6 (ВЦ 3559 ЕВ) вул. Волощака, 3 (ВС 0820 АВ) вул. Кубійовича, 30 (85 332 ТС) вул. Тарнавського, 104а вул. Снопківська, 37 (65 476 ТС) вул. Севери, 3 вул. Стуса, 7 (АО 2911 АТ) вул. Франка, 81 (ВС 7565 ЕН) вул. Стрийська, 3 вул. Тютюнників (В 454 104)

У Залізничному районі — 2 авто: