На Львівщині відкрили два сервісні центри МВС

Центри надаватимуть послуги з реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів, заміни або видачі посвідчень водія, видачі міжнародного посвідчення водія, довідок про відсутність судимостей

Сьогодні, 26 червня, у Новояворівську та селі Червоне Золочівського району презентували оновлені територіальні сервісні центри МВС, – повідомили у Львівській ОДА.

Із вівторка по суботу центри надаватимуть послуги з реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів, заміни або видачі посвідчень водія, видачі міжнародного посвідчення водія, довідок про відсутність судимостей.

“Оновлений центр кардинально розбиває стереотипи радянського типу обслуговування громадян. Приміщення спроектовано таким чином, аби надати відкритий простір для послуг. Це унеможливить корупційні прояви. В усіх сервісних центрах діє електронна черга, завдяки яким зменшиться черга, також встановлено веб-камери, що дозволяє фіксувати роботу працівників з клієнтами”, – зазначив начальник регіонального центру МВС у Львівській області Олександр Плашовецький.

З 20 грудня 2017 року у будівлі яка перебуває у власності сервісного центру МВС 4647 у Новояворівську розпочали ремонтні роботи на двох поверхах за рахунок коштів, виділених з бюджету Яворівської районної ради на загальну суму 1,7 млн. грн.

В оновленому сервісному центрі діє електронна черга, наявний планшет для оцінки якості співробітників, дитячий куточок та буккросинг.

Зазначимо, сервісний центр МВС 4647 у м. Новояворівську є четвертим з восьми сервісних центрів у Львівській області, де провели модернізацію приміщення.

Нові центри запрацюють також у Стрию, Самборі, Червонограді та Дрогобичі.