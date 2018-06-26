Майже 15 тисяч львів’ян претендують на повернення монетизованих субсидій

Сім’ї-одержувачі субсидій у Львові, які мають право на монетизацію субсидій, можуть до 1 вересня подавати заяви на перерахунок коштів за зекономлені енергоносії. Таких осіб у Львові є 14 659.

Про це розповіла під час брифінгу Леся Дронь, заступник начальника управління – начальник відділу пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат управління соціального захисту Львівської міської ради.

«Ті сім’ї, які мають зекономлені послуги, зокрема, на газопостачанні, або електроенергії, отримуватимуть монетизацію субсидій. На сьогодні, за даними надавачів послуг – «Львівгазу» і «Львівобленерго», є 35 сімей, які будуть претендувати на монетизацію субсидій за електроенергію, та 14 624 сім’ї, які мають зекономлені послуги газопостачання.

Вже є база даних, і такі сім’ї до 1 вересня повинні подати заяву та інформацію про рахунок у банківській установі, на який вони бажають, щоби їм повернули монетизовані субсидії. Зараз приймаємо заяви від тих сімей”, – розповіла під час брифінгу Леся Дронь, заступник начальника управління – начальник відділу пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат управління соціального захисту Львівської міської ради.

Для детальнішої інформації щодо призначення субсидії, слід звертатись до районних відділів соціального захисту управління соціального захисту Львівської міської ради.

Контакти відділів соціального захисту районів м. Львова:

— Галицький відділ: тел.: 261−44−50

— Личаківський відділ: тел.: 235−71−62

— Залізничний відділ: тел.: 295−82−28

— Франківський відділ: тел.: 237−50−81

— Шевченківський відділ: тел.: 252−28−40

— Сихівський відділ: тел.: 254−64−80

Прийом у «Єдиних приймальнях» районних відділів соціального захисту: понеділок — з 13:00 до 19:00; вівторок-четвер — з 08:00 до 19:00. Записатись на прийом в «Єдину приймальню» в режимі он-лайн та дізнатись більше інформації про різні види допомог можна на сайті «Львів соціальний»: http://social.lviv.ua/