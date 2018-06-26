Львівські поліцейські та активісти провели акцію «Ми проти наркотиків» (фото)

Акцію організували до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиків, який відзначається у світі 26 червня

Учасники акції виявляли та зафарбовували написи, які рекламують продаж наркотиків на стінах будинків у Львові. Та головною її метою було підвищення обізнаності громадян, передусім молоді, про шкідливість вживання наркотиків та ризики бути втягнутим у протиправну діяльність, пов’язану із ними.

До участі в акції «Ми проти наркотиків» приєдналися працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції у Львівській області, представники Львівської філії Міжнародної антинаркотичної асоціації, президент громадської організації «Закон. Порядок. Достаток» Юрій Черга, головний лікар КЗ ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» Мирослава Кабанчик, керівники соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Галицького і Франківського районів Оксана Гринів та Любов Федишин, працівники патрульної поліції та небайдужі громадяни.