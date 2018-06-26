«Львівгаз» звернувся до очільників обласної та райадміністрацій через критичну ситуацію із забезпеченням газом підприємств теплокомуненерго

ПАТ «Львівгаз» надіслав листи голові ЛОДА, голові Львівської облради, першому заступнику Голови Бродівської РДА, головам Бродівської та Червоноградської міськрад із проханням долучитись до проблеми, яка склалась із забезпеченням газом підприємств комунальної теплової енергії (ТКЕ)

Проблему штучно ускладнюють по всій Україні, а борги підприємств ТКЕ завищують. Усе це може призвести до банкрутства десятків, а то й сотень комунальних підприємств.

Такий розвиток ситуації спричинили дії НАК «Нафтогаз України». Компанія вже другий опалювальний період поспіль ухиляється від постачання газу підприємствам ТКЕ. Фактично, відбувається прихована, замаскована протидія дорученню Кабінету Міністрів України відповідно до Постанови від 22 березня 2017р. №187. Зокрема, НАК «Нафтогаз України» зобов’язаний постачати газ для ТКЕ по соціальній ціні за рахунок ресурсу газу, видобутого в Україні. Виходячи саме із цієї соцціни (5 930 грн за тис. куб.м), сформовані тарифи на тепло та гарячу воду для населення.

На Львівщині з такою проблемою вже зіткнулися КП «Червоноградтеплокомуненерго» та КП «Бродитеплоенерго».

НАК «Нафтогаз», за допомогою своєї компанії АТ «Укртрансгаз» (котра повинна бути незалежним оператором ГТС), систематично відмовляє тепловикам у підписанні актів прийняття-передачі газу по соціальній ціні. Відсутність актів приймання-передачі, на думку НАК, є формальною підставою для визнання споживання природного газу з порушенням вимог чинного законодавства.

ПАТ «Львівгаз», відповідно до укладених договорів, надає послуги з розподілу природного газу підприємствам ТКЕ. Обсяги природного газу, котрий спожито підприємствами, АТ «Укртрансгаз» включає як негативний місячний небаланс ПАТ «Львівгаз».

Врегулювання «небалансів» має принести групі Нафтогаз (а це НАК «Нафтогаз України», АТ «Укртрансгаз» та ПАТ «Укргазвидобування»), вдвічі вищий дохід, ніж поставки газу по затвердженній урядом моделі. «Укртрансгаз» вже виставляє рахунки за балансування, де вартість газу сягає 13 000 грн за тис.куб.м (а це в 2,2 разу дорожче, аніж соцціна).

Автори штучних «небалансів» розраховують на те, що газорозподільні підприємства переведуть ці борги на виробників тепла. Такі дії, дозволять ще більше «накрутити» вартість газу – для тепловиків він буде втричі дорожчий за соціальну ціну, затверджену урядом.

Неминучими стануть судові процеси, банкрутства комунальних теплових підприємств і як наслідок втрати робочих місць та відсутність теплопостачання у будинках.

Окрім того, такі дії НАК «Нафтогаз України» можуть призвести до аварії на об’єктах ЖКГ, аналогічної, котра сталась в Алчевську взимку 2006р. Тоді через руйнування теплових мереж в місті була оголошена надзвичайна ситуація державного рівня.

Відтак ПАТ «Львівгаз» у своїх листах закликав чиновників створити робочі групи із залученням фахівців для пошуку варіантів фінансування ТКЕ до настання опалювального періоду, а також звернутись до правоохоронних органів, громадських активістів з метою розслідування схеми, за якою НАК «Нафтогаз України» штучно завищує вартість газу для комунальних підприємств. В іншому випадку сотні міст і населених пунктів України цієї зими можуть залишитись без централізованого опалення.