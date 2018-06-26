Куди втекти зі Львова на вихідні: підбірка мальовничих місць Львівщини

Влітку так хочеться бути ближчим до природи, подорожувати й хоч на трішки забути про асфальт і високі бетонні будівлі. Проте не завжди є час вибратися кудись у далекі краї. Тому ми зібрали для вас інформацію про місця у Львівській області з неймовірними краєвидами. І головна перевага – в тому, що туди можна зганяти на вихідні й побути в гармонії з природою та собою.

Якщо тебе тягне до води

Нам пощастило жити неподалік пагорбів і Карпатських гір. Якщо ви вже підкорювали Говерлу та Парашку й хочете чогось мальовничого, але не боїтеся прогулянок у кілька кілометрів, то маємо для вас п’ятірку водоспадів у Львівській області.

Водоспад Гуркало. Розташований на території Національного природного парку «Сколівські бескиди» в межах Сколівського району Львівської області, на річці Велика Річка (притока Стрию), за 4 км на південний захід від автомобільного мосту в центрі села Корчина. Поблизу водоспаду є кілька галявин (перша надзаплавна тераса річки Велика Річка), де є місце для намету й ночівлі. Вище за течією річки є перекати, які місцеве населення вважає за окремий водоспад і називає Малим Гуркалом.

Сопіт – водоспад в Українських Карпатах (у Сколівських бескидах), неподалік від південної околиці села Сопота Сколівського району Львівської області. Висота водоспаду – 7-8 м. Розташований на безіменному потічку, який впадає в річку Сопіт, або Сопотянка, (права притока Стрию). Потічок стрімко збігає по скелі, яка утворена відслоненням порід нижнього роговикового горизонту менілітової світи Скибової зони складчастих Карпат. Підхід до водоспаду не облаштований і в дощову погоду може становити значні труднощі.

Ла́зний — водоспад в Українських Карпатах (у масиві Сколівські бескиди). Розташований на півдні Дрогобицького району Львівської області, за кілька кілометрів на південний схід від села Довге. Висота падіння води – 10,5 м. Утворився в місці, де невеликий гірський потік Лазний (притока Стрию) перетинає скельний масив флішового типу. Водоспад особливо мальовничий, коли потік повноводний.

Кам’яне́цький – водоспад у межах масиву Сколівські бескиди, розташований у Сколівському районі, за 7 км від міста Сколе, вгору за течією річки Кам’янки (поворот на село Кам’янку між Сколе і Верхнім Синьовидним), за 4 км від мосту через річку Опір). Від залізничної станції Сколе – 10 км. Висота водоспаду – близько 7 метрів. Це чудове місце, аби помилуватися природою і влаштувати сімейний пікнік.

А менш ніж за півкілометра від водоспаду красується маловідоме, але затишне і водночас моторошне озеро Журавлине, або Мертве. Озеро ще називають «Чорним» через темний колір води. Вона насичена сірководнем, тому вищі живі організми тут не живуть. Про те, як утворилось озеро, ніхто достеменно не знає, як, власне, і про його глибину. Якщо йтимете сюди від центру Сколе, до нього 8,5 км.

Фантом – водоспад біля села Лапшин Жидачівського району, біля підніжжя гори Бакоцино. Фантом належить до так званих ефемерних водоспадів. Складається з 9 каскадів висотою близько 8 метрів. Але поїздку до нього треба планувати після добрячої зливи, адже не марно його так назвали. Фантом – водоспад-привид, якого немає більшу частину року, побачити його – це велика удача. Водоспад утворюється після сильних дощів із води, що стікає з гори Бакоцино. В інший час його немає. Аби доїхати, в Журавні переїжджаємо через Дністер і за мостом повертаємо ліворуч, їдемо понад Дністер дорогою до села Лапшин у ліс метрів 200. Оскільки водоспад є тільки після сильних дощів, то добиратися по ґрунтовій і лісовій дорозі проблематично.

Любиш кам’яниці? Тоді велкам

…маршрутом замків «Золотої підкови Львівщини». Особливе місце – с. Підгірці Бродівського району. Там пишається масштабом і далеччю краєвиду Підгорецький замок, який, до речі, вже відкрили для відвідувачів. Неподалік є церква Блаженного Миколая Чарнецького та новомучеників УГКЦ. Створена в бароковому стилі як органічна частина палацового ансамблю.

Повертаючись у Львів, завітайте в с.Свірж Перемишлянського району. Там побачите однойменний замок з неймовірною територією. Сад із рідкісними деревами, що мають по кількасот років. До брами Свірзького замку веде міст, а збоку біля кам’яниці – озеро. Особливо гарно зустрічати тут захід і схід сонця.

Один із найдавніших в Україні замків, імовірно, побудував один із синів галицько-волинського князя Юрія Львовича на плато пагорба, який височить серед заплави р. Ліберція. Здогадалися? Це Олеський замок. З пагорба цієї кам’яниці відкривається неймовірний краєвид. Будучи тут, не забудьте прогулятися незвичайним садом із сучасними скульптурами. Хоча тут є на що подивитися не лише зовні. Всередині замку збережені експонати, окремі з яких датують XII ст. Це портрети, погруддя, дерев’яні скульптури та оригінальні старовинні меблі.

Місто-заповідник, яке нагадає вам Італію, розкинулося лише за 30 км від Львова. Це Жовква. Тут і храми з чудовою архітектурою доби ренесансу, і монастирі, брами, замок XVI ст., ратуша… – загалом з десяток місць, які варто відвідати. А куточок Італії шукайте в самому центрі, поміж кольорових будиночків на вул. Вічевій, 16. До того ж у Жовкві народився Богдан Хмельницький. Ще тут діяла одна з найбільших синагог в Європі. Щоправда, німці її спалили, а реставрувати архітектурну пам’ятку ніхто не брався. Шкода, адже сама будівля красива й незвично виглядає серед місцевої архітектури.

До слова, цими вихідними, 30 червня і 1 липня, у Жовкві відбудеться молодіжний фестиваль «Gazon Party у короля на хаті». Вхід – безкоштовний.

Для справжніх ROКерів

Від рукотворних кам’яниць плавно перейдемо до скалистих творінь матінки Природи. Справжнє диво – камінь-велетень посеред рівнини – можна побачити у с.Підкамінь Бродівського району. Його висота 16 метрів (!). А неподалік – ще одна пам’ятка, колишній домініканський монастир. Свого часу польський король Ян Собеський називав його «східною Ченстоховою». До того ж з пагорба монастиря відкривається прекрасний вид на село, камінь та простори навколо.

Диво природи чи стоянка неандертальців? Саме таке питання звучить при згадці про грот Прийма, що розташована за 40 км від Львова, поблизу Миколаєва. Грот Прийма – друге поселення неандертальці, яке було знайдено на території України і є пам’яткою археології європейського значення. Він має три рівні, на двох верхніх є маленькі печери, з яких відкривається живописний вид на сусідній каньйон.

Таємниче місце в с. Стільсько, Львівської області. Стільське городище – печерне поселення племені білих хорватів. Воно тягнеться вздовж східних околиць сіл Стільсько, Дуброва й Ілів Миколаївського району. В час розквіту – IX-X століття – місто населяло близько 45 тисяч мешканців.

Середньовічна наскельна фортеця-град і митниця ІХ-ХVІ століть заховалася за 1,5 км від с.Урич Сколівського району. Тустань – це місце потиску рук людини й природи.

Тустань була оборонним та адміністративним центром, а також митним пунктом на важливому соляному шляху, що вів із Дрогобича на Закарпаття та до Західної Європи. А зараз тут скелі-пісковики з дерев’яною забудовою, що існувала тут колись. Це місце стало одним з осередків відтворення історичних подій. 3-5 серпня 2018 тут триватиме фестиваль «Ту стань!», під час якого можна буде побачити лицарські бої, танці, співи, університет, театр, ремесла, смачна кухня, духовна та кінотериторія, воркшопи для дітей, найцікавіші екскурсії.

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