Громадську діячку Ірину Шуль зі сторіччям привітав Президент України

Ірину Шуль із 100-річним ювілеєм також привітав Президент України Петро Порошенко, лист від якого зачитали під час урочистостей.

«Шановна Ірино Михайлівно, прийміть сердечні вітання, сповнені людської шани та поваги з нагоди ювілею сторіччя від дня народження. Вдячний вам, що своєю громадянською позицією Ви утверджуєте нездоланний дух українців та несете віру у велике майбутнє нації. Ваш багатий життєвий досвід та мудрість дають наснагу і вчать нас героїзму та незламності. Щиро бажаю вам міцного здоров’я, добробуту, миру і Божої благодаті. З повагою, Президент України Петро Порошенко», – йдеться у повідомленні.

Довідка:

Ірина Б’єнько-Шуль (народилася 23 червня 1918 року в с. Вовче біля Перемишля) — український педагог, громадська діячка.

Є членом «Просвіти», «Союзу Українок», «Товариства Надсяння», «Львівської спілки політв’язнів України» та ін. та членом жіночого вокального ансамблю Львівської обласної спілки політв’язнів України — «Відгомін». 23 серпня 2013 року, з нагоди 22-ліття з Дня проголошення Незалежності України Ірині Шуль вручено нагороду «Почесний знак святого Юрія» за вагомий внесок у становлення української державності та активну громадську позицію.