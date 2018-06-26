АТОвцю з Дрогобича Олексію Біжику вручили Орден «За заслуги» III ступеня

У 2014 році чоловік пішов служити на схід добровольцем

Учора, 25 червня, міський голова Дрогобича Тарас Кучма офіційно вручив дрогобиччанину, учаснику АТО Олексію Біжику відзнаку Президента України – Орден «За заслуги» III ступеня за виконання службових обов`язків у зоні проведення антитерористичної операції.

Відповідний Указ Президента про відзначення бійця був підписаний ще 25 березня 2016 року.

Передаючи відзнаку Олексію Біжику, Тарас Кучма зазначив, що воїн здійснив важливу бойову операцію у зоні АТО, завдавши ворогу значних втрат.

Олексію Біжику – 48 років. На схід пішов добровольцем у 2014 році.