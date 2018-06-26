26-річний львів’янин, який вкрав із храму пожертви прихожан, опинився у суді

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 завершено досудове розслідування стосовно 26-річного львів’янина, який підозрювався у крадіжці грошей з Храму Христового Воскресіння, що на вул. Городоцькій, – повідомляє Прес-служба прокуратури Львівської області.

Подія трапилась минулоріч у березні.

Зловмисник скористався відсутністю стороннього нагляду і через вікно проник у приміщення Храму. Звідти чоловік викрав грошові кошти із шести скриньок для пожертв.

Сума завданих збитків становила 23 тис грн.

На даний час кримінальне провадження перебуває на розгляді Залізничного районного суду м. Львова.

Чоловік може потрапити за грати строком від трьох до шести років.