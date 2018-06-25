За ніч патрульні спинили 13 п’яних водіїв

У ніч з неділі на понеділок, 25 червня, 2 батальйон патрульної поліції Львівської області виявив 13 водіїв, які керували транспортними засобами в нетверезому стані. Двох водіїв зупинили на дорогах державного значення, більшість відмовилися від проходження перевірки на стан сп’яніння, а один водій намагався втекти від інспекторів, – інформує Патрульна поліція Львівської області.

Так, на вулиці Стрийській, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Scoda, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 5.16 «Напрямок руху по смугах». Йому надали вимогу про зупинку, проте чоловік її проігнорував та пришвидшив рух. Патрульні розпочали погоню та викликали ще один екіпаж поліції, який перестрів порушника на вулиці Івана Франка.

Водій вийшов з автомобіля та почав агресивно себе поводити. Патрульні побачили в чоловіка очевидні ознаки сп’яніння. Його затримали та доставили до відділу поліції. Від перевірки на стан сп’яніння водій відмовився. Його встановили в базі даних та склали протокол за невиконання вимог про зупинку, протокол за нетверезу їзду та винесли постанову за відсутність всіх необхідних документів.

На вулиці Личаківській, патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху водія автомобіля BMW. Чоловік виявився іноземцем та був з ознаками алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння на місці, проте він відмовився та зголосився їхати до медичного закладу. Патрульні доставили чоловіка до лікарні, але там він також відмовився проходити огляд. На водія склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

На вулиці Тершаківців, до патрульних звернувся громадянин та попросив відреагувати на порушення, яке здійснив водій автомобіля Volkswagen, а саме, унеможливив рух інших учасників дорожнього руху. До чоловіка підійшли поспілкуватися та виявили в нього ознаки сп’яніння. Водій все заперечував, проте пройти перевірку таки не погодився. На нього склали протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та порушення правил дорожнього руху.