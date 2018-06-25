За 5 місяців мешканці Львівщини сплатити майже 700 млн грн єдиного податку

Це на 160,3 млн. грн більше, аніж за аналогічний період у 2017 році

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області за січень-травень 2018 року надходження єдиного податку з фізичних осіб становлять 655,3 млн. гривень.

Приріст надходжень у січні-травні 2018 року в порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 132,4 відсотка, або на 160,3 млн. гривень більше (січень-травень2017 року – 495,0 млн. гривень).

За травень забезпечено надходження єдиного податку з фізичних осіб в сумі 170,6 млн. гривень. Приріст надходжень утравні 2018 року в порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 132,5 відсотка, або на 41,9 млн.гривень більше (травень 2017 року – 128,7 млн. гривень).

В свою чергу приріст надходжень податку пов’язаний із збільшенням обсягів задекларованих сум доходів підприємцями, які здійснюють діяльність у сферах пов’язаних із:

– випуском програмних продуктів, оплата послуг яких здійснюється в іноземній валюті;

– наданням готельних послуг;

– наданням консультаційних та маркетингових послуг;

– здійсненням дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;