За 5 місяців мешканці Львівщини сплатити майже 700 млн грн єдиного податку
Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області за січень-травень 2018 року надходження єдиного податку з фізичних осіб становлять 655,3 млн. гривень.
Приріст надходжень у січні-травні 2018 року в порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 132,4 відсотка, або на 160,3 млн. гривень більше (січень-травень2017 року – 495,0 млн. гривень).
За травень забезпечено надходження єдиного податку з фізичних осіб в сумі 170,6 млн. гривень. Приріст надходжень утравні 2018 року в порівнянні із аналогічним періодом минулого року становить 132,5 відсотка, або на 41,9 млн.гривень більше (травень 2017 року – 128,7 млн. гривень).
В свою чергу приріст надходжень податку пов’язаний із збільшенням обсягів задекларованих сум доходів підприємцями, які здійснюють діяльність у сферах пов’язаних із:
– випуском програмних продуктів, оплата послуг яких здійснюється в іноземній валюті;
– наданням готельних послуг;
– наданням консультаційних та маркетингових послуг;
– здійсненням дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;