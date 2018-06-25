Вісьмом особам, затриманим за напад на ромське поселення у Львові, оголошено про підозру

Підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім кримінального провадження, відкритого за умисне вбивство, відкрито ще три. Наразі вісьмом затриманим оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, 23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір ромів.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення та затримали сімох хлопців віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до скоєння злочину, а також 20-річного організатора нападу. Усі вони затримані в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для них запобіжний захід.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України.

Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками правопорушень, передбачених ч.4 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Всім затриманим оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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