У львівському перинатальному центрі народилась перша дівчинка

Учора вночі, 24 червня, в відновленому Львівському обласному перинатальному центрі народилася перша дитина – дівчинка, -повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Акушерський корпус перинатального центру функціонує у штатному режимі – медзаклад готовий приймати пологи.

«А у нас в перинатальному вчора ввечері народилась маленька, здоровенька дівчинка! Вітання батькам! Вітання колективу перинатального! В добрий час», – написала у себе на сторінці у Фейсбук керівник департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак.



Зазначимо, у акушерському корпусі ЛОКПЦ, окрім відділення патології для вагітних і пологових залів, є операційний блок, реанімаційні відділення для дітей і дорослих, відділення новонароджених, відділення патології новонароджених тощо.

Нагадаємо, як писала «Львівська газета», 22 червня, у Львівському обласному перинатальному центрі запрацювало відділення патології для вагітних.