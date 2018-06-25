У лісі на Яворівщині ліквідували стихійне сміттєзвалище

Про виявлене стихійне сміттєзвалище неподалік села Буда на території Ясниської сільської ради в лісі департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації проіформували через електронне звернення в системі https://ecomapa.gov.ua.

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлено відповідні звернення в Яворівську державну адміністрацію та Ясниську сільську раду стосовно вжиття заходів щодо ліквідації сміттєзвалища. Після чого силами громади села, Ясниською сільською радою та працівниками ДП «Львівський лісгосп» було проведено ліквідацію виявленого стихійного сміттєзвалища неподалік с. Буда.