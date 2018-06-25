У ДТП на Львівщині травмувалися дві особи

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 червня близько 17:00 на вулиці Львівській у місті Великий Любінь Городоцького район

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Рено Логан», 59-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Нісан», яким керував 33-річний мешканець Самбора. Внаслідок зіткнення водії автомобілів-учасників ДТП отримали тілесні ушкодження, – інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.