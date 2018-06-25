У центрі Дрогобича з фонтану вкрали частину системи водопостачання та електромережі (відео)

У неділю, 24 червня, у центрі Дрогобича двоє молодиків викрали частину системи водопостачання та електромережі міського фонтану на площі Тараса Шевченка. Орієнтовна вартість завданих збитків становить близько 100 тис. гривень.

Про це повідомив керівник дрогобицького КП «Комбінат міського господарства» Андрій Янів.

Окрім того, посадовець наголосив, що під час викрадення металевих елементів, серед яких латунні розприскувачі, яких уже неможливо знайти у продажі через припинення їх виробництва, було пошкоджено електроживлення, що могло призвести до летальних випадків, адже часто біля фонтану розважаються діти та молодь.

Як повідомили у Дрогобицькому відділі поліції, вандалів уже знайдено, ними виявилися двоє молодих осіб – хлопці віком 11 та 12 років. Викрадені розприскувачі правоохоронці виявили в одному з пунктів прийому металобрухту. Хлопців правоохоронці опитали у присутності батьків, наразі встановлюються обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Нещодавно у Дрогобичі вже трапився летальний випадок, коли вандали вкрали трубу в якій знаходився кабель електроживлення. Через це загинула дитина. Більше того розгул вандалізму у місті, за інформацією Департаменту міського господарства, обходиться міському бюджету близько 400 тисяч гривень. Саме ці кошти виділяються на заміну зруйнованих сміттєвих урн та майданчиків, розбитих ліхтарів вуличного освітлення, пошкоджених елементів світлофорів та викрадених дорожні знаків.

Як повідомили у Дрогобицькому відділі поліції, вандалів уже знайдено, ними виявилися двоє молодих осіб. Ведеться слідство.