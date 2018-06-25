Серед нападників на табір ромів – учні львівських шкіл

Серед підлітків, що напали на табір ромів на околиці Львова, є учні львівських шкіл. Про це повідомив керівник Нацполіції Львівщини Валерій Середа, – пише видання Zaxid.net.

Раніше поліцейські повідомляли, що затримали сімох учасників нападу віком 16-17 років та організатора злочину, яким виявився 20-річний Андрій Тичка. Згодом прокуратура повідомила про затримання 11 учасників нападу.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування «Твереза і зла молодь» – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

Унаслідок нападу, який трапився у ніч на неділю, 24 червня, на вул. Трускавецькій, загинув 24-річний ром, а ще троє отримали поранення. Поліція відкрила провадження за фактом вбивства 24-річного рома. Усю зброю, якою наносилися ушкодження ромам, вилучили із місця події.

Учасникам нападу загрожує довічне ув’язнення.

Це не перший напад на ромські табори у Львові. У травні близько 30 осіб спалили табір ромів біля селища Рудне, кілька осіб тоді також отримали ушкодження і були госпіталізовані до лікарні. Згодом роми повернулися у цей табір, однак на початку червня знову його покинули на вимогу поліції. Розслідування попередніх нападів на табори ромів у Львові так і не завершили.