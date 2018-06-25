На переході біля АС-Західна під колесами авто загинула пішохід

За словами очевидців, ДТП трапилася близько години тому

Сьогодні, 25 травня, близько 16:45-16:50 на вул. Городоцькій на виїзді з АС-Західна на пішохідному переході авто на смерть збило жінку-пішохода.

Про це повідомила у Фейсбук користувач Svitlana Snigur.

«На вул. Городоцькій (поворот на АС-Західна), на пішохідному переході сталася ДТП, орієнтовно годину тому. Великогабаритний вантажний автомобіль переїхав жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок отриманих травм, потерпіла померла на місці пригоди», – йдеться у дописі.

Зараз для встановлення причин ДТП та інших деталей працюють патрульні та медики.

Рух транспорту у цьому напрямку ускладнено.