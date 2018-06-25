На Львівщині наркоторговець отримав 4,5 роки в’язниці

Червоноградська місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення у суді стосовно 35-річного жителя Жовківського району, якого підозрювали у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.

Як повідомила Прес-служба прокуратури Львівської області, наркотичні речовини, зокрема, опій ацетильований, чоловік виготовляв у власному помешканні упродовж червня-листопада 2017 року. Продавав наркозалежним у регіоні.

За вчинене Червоноградський міський суд призначив наркоторговцю покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки 6 місяців із конфіскацією майна.