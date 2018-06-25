Львівському монастирю Святого Онуфрія виповнилося 500 років

Моління розпочалися Хресною дорогою на Високому замку. Опісля в монастирському храмі відбулася Вечірня з литією, яку очолив протоігумен провінції Найсвятішого Спасителя о. Йоан Школик, ЧСВВ. Для почитання було виставлено мощі св. Онуфрія, – повідомляє офіційний портал УГКЦ.

У неділю, 24 червня, єромонахи та вірні зібралися, щоби прославити пам’ять св. Онуфрія у богослужінні Утрені, яку відслужив провінційний радник о. Сергій Крутовський, ЧСВВ.

Архиєрейську Божественну Літургію очолив владика Василь (Тучапець), Екзарх Харківський. Йому співслужили протоігумени: о. Йоан Школик, ЧСВВ, та о. Андрій Белеканич (Провінція св. Миколая), а також настоятелі, єромонахи й інші запрошені пресвітери.

Після суплікації архиєрей звершив велике водосвяття та посвятив пам’ятний хрест із нагоди 500-річчя монастиря Святого Онуфрія.

Довідка:

Монастир Святого Онуфрія – один з найдавніших монастирів у Львові. Львівський історик і хроніст Бартоломей Зиморович у своїй праці «Leopolis triplex» писав про появу перших ченців ще за князя Лева Даниловича (хоча вважається, що монаше життя, саме по собі, існувало тут ще з IV століття), який передав під їхню опіку легендарну ікону, ймовірно, написану апостолом Лукою на кипарисовій дошці. Тепер її називають Ченстоховською, або «Чорною мадонною». У 1382 році сілезький князь Владислав Опольський перевіз ікону до Ченстохова, де вона зберігається і нині. Легенда стверджує, що так зробити йому сказала сама Богородиця, яка врятувала Белз від татарської навали. Зараз Ченстоховська ікона є найбільшою Святинею Польщі.

Перша документальна згадка про монастир датована 1453 роком. Згадувався він у документі, що підтверджував надання львівським міщанином Степаном Дропаном значних грошових коштів для відновлення дерев’яних будівель монастиря.

На території монастиря розміщена одна з найстаріших бібліотек у Львові, де збереглися сотні безцінних книг і наукових праць, близько 500 рукописів та рідкісних видань, хронік, історичних документів.