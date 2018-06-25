Львівські музеї поповняться цінними архівними документами

Сьогодні, 25 червня, до Національного музею ім. Андрея Шептицького у Львові передали близько 100 цінних архівних документів. Серед них — рисунки Олекси Новаківського, Михайла Мороза, Степана Луцика, Едварда Козака, Святослава Гординського.

Це можна назвати дуже важливою подією для Львова, адже не завжди скарби нашої мистецької історії потрапляють до львівських музеїв. Велике дякую потрібно сказати Христині Береговській, яка безпосередньо займалася організацією, встановленням зв’язків. Ляриса Гординська привезла архів свого батька, який налічував близько ста робіт. Вони вміщують в собі також роботи Олекси Новаківського, Михайла Мороза та Едварда Козака. Дуже важливо, що наші музеї поповнюються колекціями українських митців, які в силу життєвих обставин жили і творили за кордоном», — розповіла Наталія Бунда, директор департаменту розвитку ЛМР.

Ляриса Гординська — молодша дочка Святослава Гординського, художника з Америки українського походження, привезла багато архівних матеріалів свого батька до Львова. Зокрема, раритетні книги 20 століття та перші збірки Гординського з його власними правками, Ляриса Гординська передасть до музею Івана Франка, а рисунки і решта архіву (дипломи з Академії Жульєна з Парижа, 1928 року, Академія Леже, 1929 року) — до Національного музею ім. Андрея Шептицького.

Довідка:

Святослав Ярославович Гординський (30 грудня 1906, Коломия — 20 травня 1993, Верона, Нью-Джерсі, США) — український художник, графік, мистецтвознавець, поет, перекладач, журналіст.

Святослав Гординський був учнем Олекси Новаківського і стипендіата Андрея Шептицького, який перед ІІ світовою війною виїхав на постійну еміграцію до США.