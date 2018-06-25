«Львівелектротранс» кличе на оплачуване навчання водіїв трамваїв і тролейбусів

КП «Львівелектротранс» потребує близько 170 водіїв трамвая та тролейбуса, відтак оголошує набір на навчання коштом підприємства. Під час навчання, що триватиме близько 5 місяців усім кандидатам виплачуватимуть щомісячну стипендію у розмірі не менше 4 000 грн на руки, – повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Після завершення навчання усі кандидати отримають посвідчення водія категорії «Т» та гарантоване працевлаштування з повним соціальним пакетом. Для успішного проходження курсу необхідно засвоїти теоретичний курс та відпрацювати 300 годин практичного стажування безпосередньо на транспортному засобі.

«Запрошуємо хлопців та дівчат віком від 21 року, чоловіків та жінок, що бажають працювати та розвиватися, а також люблять наше місто та уміють комунікувати з людьми.Усім кандидатам, які завершать навчання та будуть працевлаштовані, гарантуємо достойну заробітну плату, не менше 7 000 грн на картку уже в перший місяць роботи», — переконує директор озповів ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза.

Для отримання більш детальної інформації, усіх, хто бажає навчатись та бути працевлаштованим, просимо звертатись безпосередньо у відділ кадрів ЛКП «Львівелектротранс»: м. Львів вул. Сахарова, 2 тел.: (032) 261 34 88.