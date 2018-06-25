Львів’янка Христина Погранична виборола 5 золотих медалей у Туреччині

З 22 по 24 червня в турецькому Стамбулі проходив щорічний Міжнародний турнір «Istanbul Rhythmic Cup» . Участь у змаганнях взяла лідер юніорської збірної України з художньої гімнастики, віце-чемпіонка Чемпіонату Європи 2018 Христина Погранична. Львів’янка перемогла в абсолютній першості в своїй категорії, а також у чотирьох окремих видах. Про це повідомляє Федерація гімнастики України.

«Чудові виступи дозволили нашій грації стати переможницею багатоборства в своїй категорії. Друге місце зайняла ще одна українка Анастасія Кузнєцова, а третьою стала росіянка Ангеліна Гільдт. Також Христина Погранична показала кращі виступи з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою серед усіх юніорок», – йдеться у повідомленні.

Львів’янка здобула 5 золотих медалей з п’яти можливих. Також Христина стала Міс Турніру.