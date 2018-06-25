Львів’янин на балконі квартири виростив 17 кущів коноплі

27-літній чоловік стверджує, що розводив рослину для «лікувальних цілей»

Учора, 24 червня, близько 10:00 патрульні отримали виклик на вулицю Турянського у Львові, де в квартирі одного з будинків відбувалася сімейна сварка, –повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Уже на місці виклику один з інспекторів помітив, що на балконі квартири ростуть рослини, які подібні на кущі коноплі. Власник помешкання заявив, що вирощує коноплю в лікувальних цілях.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу. Експерти вилучили 17 кущів для експертизи.

27-річного громадянина доставили до Шевченківського відділу поліції для встановлення всіх обставин.