Львів’ян запрошують взяти участь у літньому англомовному таборі

Усіх охочих віком від 18 до 30 років запрошують взяти участь у літньому англомовному таборі, що відбудеться з 27 червня до 1 липня включно. Рівень англійської мови не має значення. Єдина умова — попередній досвід вивчення мови.

«Це чудова можливість провести вихідні, спілкуючись лише англійською, ніби мандруєте Великобританією. Цікаві дискусії, розмови з носієм мови, командні ігри та ще багато сюрпризів чекають на вас», — кажуть організатори.

Деталі на сторінці ЦСК та Lingua Incognita. А також за номером: 989 793 342, Марічка Миханів.

Цьогоріч з учасниками англійську вивчатимуть і капелани — отець Юрко Остапюк та отець-диякон Мар’ян Мисяковський.

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