Дев’ять красенів і красунь, що мріють про дім (фото)

ЛКП «Львів» ділиться свіжою добіркою фото чотирилапих, які готові стати вашими найкращими у світі друзями та компаньйонами. Вони чекають, що хтось подарує їм дім і довіру, а натомість віддячать відданістю і любов’ю.

Тож придивіться до фото, може, саме ваш майбутній собака чекає на вас просто зараз у Львові на вул. Промисловій, 56. Завітайте в ЛКП «Лев», аби у цьому переконатися. Працюємо щодня без вихідних з 8:00 до 20:00!

Шкет. Молодий песик невеликого розміру. Активний, любить прогулянки, хоча наразі не зовсім прихильний до нашийника. Проте швидко звикне. Підійде на прилаштування у родину з дітьми, які люблять тварин.

Чайка. Молода собачка, потрапила до нас з двома нашийниками, але без реєстраційного жетона. Має виголоне хутро на двох передніх лапках, можливо, хтось впізнає свого улюбленця, якого шукають. Собачка активна, гавкуча, привчення до прогулянок, може проживати в квартирі.

Арно. Молодий собака, наразі трішки наляканий, та все ж дуже любить, щоб його гладили. Піддається навчанню. У майбутньому стане чудовим другом та надійним охоронцем для сваїх нови господарів.Стілла досі в ЛКП «Лев». Це – собака зрілого віку, метис стаффордширського тер’єра. Має куповані вушка, швидше за все, була домашньою та квартирною собакою. Добре гуляє на повідку, дружня й не агресивна до людей, не зважаючи на зраду свого господаря.

Рулон, молодий та активний метис німецької вівчарки. Гавкучий, суперохоронець. Наразі проходить період навчання у нашого кінолога. Шукає найнадійніші руки.

Фунт, молодий та гавкучий, знає деякі базові команди та з радістю їх виконує. Стане чудовим другом та охоронцем.

Айрон, молодий собачка, соціалізований, гавкучий, може жити в родині з дітьми, що люблять тварин. Потребує просторий двір, оскільки любить довгі прогулянки. Добре гуляє на повідку.

Норберт. Котик, який потрапив до нас у важкому стані з двома зламаними лапками. Наш ортопед Ярослав Гримак зробив йому успішну операцію. Тепер Норберт потребує домашньої реабілітації в люблячій сім’ї.

Сара. Собачка, яка потрапила до нас з важкими ранами на шкірі, швидше за все, від покусу інших собак. Наші ветеринари врятували та вилікували її. Після усього пережитого на вулиці вона не може повертатися знову в зону ризику. Тому дуже віримо, що її хтось забере до себе додому та буде піклуватися та оберігати цю невелику чемну красуню.

Стілла досі в ЛКП «Лев». Це – собака зрілого віку, метис стаффордширського тер’єра. Має куповані вушка, швидше за все, була домашньою та квартирною собакою. Добре гуляє на повідку, дружня й не агресивна до людей, не зважаючи на зраду свого господаря.