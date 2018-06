Бізнесові, спортивні та офісні центри, мультимедійна зона і готель: яким буде ІТ парк у Львові (фото)

Згідно із затвердженим проектом, IT Park буде розташований на земельній ділянці розміром 10 гектарів, та зможе вмістити 10 000 працівників IT-індустрії, та понад 4000 працівників суміжних галузей. Комплекс буде збудовано на перехресті вулиць Стрийська та Чмоли, куди легко дістатися з аеропорту, залізничного вокзалу, університетів та історичного центру міста.

«Тех-індустрія відчуває гостру потребу в такому масштабному проекті як Innovation District IT Park. Згідно з дослідженням IT Research 2.0, 91% керівників IT компаній у Львові зазначили, що хотіли б переїхати у більш просторі та комфортні офіси, оскільки їм бракує місця для подальшого розширення. Ще до початку будівництва комплексу, понад 60% площі зарезервували ІТ-компанії. Компанії розуміють, що створення IT Park також позитивно вплине на розвиток технічної освіти у місті завдяки сучасним лабораторіям, які будуть відкриті для широкого кола студентів», — коментує голова Наглядової Ради Львівського IT Кластеру та CEO компанії N-iX Андрій Павлів.

Інноваційний комплекс IT Park складатиметься з 6 офісних будівель класу А, загальною площею 164 000 м2, трьох бізнес-центрів, матиме власний готель на 150−200 номерів, та мультифункціональну зону, яку буде відведено для дозвілля та соціальних потреб. У цій зоні розташуються торгівельний та спортивний центри, фуд-корт, конференц-зали, а також освітній кампус, який стане однією з важливих складових комплексу.

Ідея освітнього кампусу полягає в тому, щоб створити атмосферу повного занурення в IT-індустрію, яка сприятиме навчанню та реалізації інноваційних проектів. На 4000 м² розмістяться сучасні лабораторії, вільний доступ до яких отримають науковці та студенти з різних навчальних закладів міста.

Володимир Женчак, девелопер та інвестор Innovation District IT Park, Galereja Centre, зазначає: «Ми бачимо цей комплекс як містоутворюючий такий собі „new Lviv city centre“, місце роботи, зустрічей, креативу, а у вихідні — місце сімейного відпочинку. Поряд буде реалізовано проект „Центру науки для дітей та юнацтва“ та відпочинковий променад, з’єднаний зі Стрийським парком».

Ініціатором проекту виступив Львівський IT Кластер у 2015 році. У 2016 році Кластер та компанія «Галерея Центр» домовились про реалізацію цього проекту. У 2017 році концепція майбутнього комплексу була презентована ширшому колу представників IT сектору та інвесторів. У 2018 році «Галерея Центр» сформувала остаточний консорціум партнерів проекту, куди увійшли декілька всесвітньо відомих інвестиційно-девелоперських компаній.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Фейсбук анонсував закладання капсули на місці будівництва ІТ-парку у Львові 30 червня. На офіційному заході також очікуються перші особи України та Канади.

Довідка:

Львівський IT Кластер — це спільнота 80+ провідних ІТ компаній, які спільно з університетами та міською владою розвивають IT індустрію та бізнес-середовище на міському та державному рівні.

Галерея Центр — приватна інвестиційно-девелоперська компанія, яка реалізовує проекти в сфері комерційної нерухомості у Львові та Західному регіоні. Серед успішних проектів «Галерея Центр» — торговий центр «Форум Львів», побудований у співпраці з Blackstone Group — американською інвестиційною групою, яка володіє активами загальною вартістю понад $ 311 млрд.