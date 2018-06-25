Біля Львова в авто знайшли мертвого чоловіка (фото)

Встановлюються особа померлого та обставини його смерті

Сьогодні, 25 червня, близько 09:40 в поліцію на оперативну лінію «102» надійшла інформація про те, що у селі Солонка Пустомитівського району на вулиці Волошковій в автомобілі «Деу Нексія» на задньому сидінні виявлено мертвого чоловіка, ­- інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

На фото, які опублікував в мережі співробітник поліції Ігор Зінкевич, видно, що біля автомобіля багато крові.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються особа померлого та обставини його смерті. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.