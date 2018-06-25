Львівські психдиспансери: що з ними буде?

Одразу дві медичні установи хочуть реформувати у Львові. Йдеться про дитячий психдиспансер та обласний клінічний психоневрологічний диспансер

Що на що змінюємо, з’ясовувала «Львівська газета».

Дитячий – у «Чорнобильську»

Дитячий психдиспансер вже незабаром може переїхати з вулиці Драгоманова. Згідно з пропозиціями, які департамент охорони здоров’я ЛОДА скерував на розгляд Львівській обласній раді, його мали б приєднати до Чорнобильської лікарні, що на вулиці Дністерській. «Гострих» пацієнтів планують скеровувати до обласної психлікарні на Кульпарківській.

Керуються насамперед тим, що у теперішньому приміщенні немає відповідних умов. Тут величезні палати, розраховані на 10-15 ліжок, що комфорту пацієнтам не створює.

Директорка закладу Ореслава Хомик погоджується – умови праці і перебування тут, можливо, не найкращі.

Однак і пацієнти, і їхні батьки, і самі лікарі звикли перебувати у цьому приміщенні.

«Якщо на сесії обласної ради приймуть таке рішення і якщо так буде краще для наших пацієнтів, то нехай так і буде. Але поки що ми не бачимо покроковості цієї процедури, якоїсь дорожньої карти. І мене, як керівника, це дуже хвилює», – каже пані Хомик.

Адже якщо рішення про реформування закладу і приймуть, то це буде не швидше вересня. Після цього установа ще існуватиме у теперішньому вигляді два місяці. А вони припадають на початок опалювального сезону.

«Тобто нам все одно будуть потрібні гроші на це. Тим більше котельня у нас в критичному стані», – каже директорка диспансеру.

Натомість, батьки маленьких пацієнтів проти. У диспансері на Драгоманова вони звикли отримувати усі послуги відразу. Адже тут є вся необхідна діагностика, а також потрібні лікарі – психолог, логопед, психіатр. Як буде на новому місці, не знають, а тому – хвилюються.

Дорослий – на Кульпарківську

У Львівському обласному психоневрологічному диспансері ситуація дещо складніша. Якщо дитячий хочуть «інклюзувати» до звичайних пацієнтів, і це, певною мірою, є великим плюсом, то дорослий – приєднати до обласної психіатричної лікарні. Тобто тих пацієнтів, яких називають «межовими» приєднають до тих, у яких стан – «гострий».

Станом на зараз на обліку у психоневрологічному диспансері перебуває 14,5 тисяч пацієнтів. Серед них – 5 тисяч інвалідів 1 та 2 груп.

«У травні ми зовсім випадково з’ясували, що на сайті облради є документ 1065 – проект рішення «Про припинення комунального закладу Львівської обласної ради “Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер” шляхом приєднання його до комунального закладу Львівської обласної ради “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня». Але ж це суперечить ст. 49 Конституції України та порушує конституційні права пацієнтів», – пояснює голова профспілки трудового колективу цього диспансеру Мирослава Луцишин.

За її словами, від такого приєднання психіатрична служба нічого не виграє. Адже приміщення розташоване у престижному районі Львова, зручному для добирання. Сама будівля відремонтована і вкладу бюджетних грошей зараз зовсім не потребує.

Тому працівники лікарні побоюються, що таке рішення є нічим іншим, як можливістю заволодіти будівлями диспансеру і перепродати його новим власникам.

«Ми тричі виходили на пікети під час сесій облради, але нас ігнорують, ніхто з представників влади до нас не вийшов. Усі зустрічі і наради щодо нашого закладу відбувались без нашої участі, нас про це не повідомляли і не запрошували», – каже Мирослава Луцищин.

24 травня львів’янка Світлана Самусь зареєструвала петицію проти ліквідації цього закладу. Вона вже набрала більше 1000 голосів і її передали на розгляд.

Працівники лікарні також зверталися до Мінздоров’я із офіційним листом, та поки що відповіді не отримали.

«Я особисто теж реєструвала звернення на гарячу урядову лінію 16.05. Але до цього часу нема відповіді. На петицію мала бути відповідь до 17 червня», – дивується Мирослава Луцищин.

Вже завтра, 26 червня, у приміщенні Львівської обласної ради відбудуться громадські слухання, на яких, власне, і обговорять, куди ж рухатись далі.

15 червня заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк на своїй офіційній сторінці у Фейсбук заявив, що доля психоневрорлогічного диспансеру поки що не визначена:

“Вкотре хочу наголосити: майбутнє обласного психо-неврологічного диспансеру не вирішене. У цю хвилину ніхто нікого ні до чого не приєднує. Аби прийняти єдиноправильне рішення ми організовуємо громадські слухання. Відбудуться вони 26 червня. Запросимо, зокрема, працівників диспансеру, експертів, представників асоціації психіатрів, департамент охорони здоров’я. Маємо напрацювати спільну позицію і рухатися далі”.