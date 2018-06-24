Напад на табір ромів на околиці Львова: одна людина загинула

Вчора вночі люди в масках напали на табір ромів на околиці Львова. Одна людина загинула.

“23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності”, – повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.

На місце події виїхали екіпажі патрульної поліції, які затримали 7 осіб ймовірно причетних до цього.

“Неподалік місця затримання інспектори виявили різні предмети, якими нападники ймовірно наносили удари. Внаслідок цього нападу загинула одна людина, ще троє травмовані. Всіх учасників доставили до Пустомитівського відділу поліції. На місці працювали слідчі”, – повідомила прес-служба патрильної поліції Львівської області.

Як повідомляє видання zaxid.net, напад відбувся на вулиці Трускавецькій. Внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жительку села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, як писала “Львівська газета”, 9 травня 2018 року невідомими особами було спалено ромський табір, розташований поруч із смт Рудне Залізничного району м. Львова. У результаті цього було знищено майно ромів, а самі жителі табору були змушені залишити поселення.