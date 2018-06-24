У Львові відкриють виставку про Поморянський замок

25 червня 2018р., о 19.00 у кав’ярні “Штука” відкриють виставку “Мистецтво на варті Поморянського замку”. Львівські художники Ольга Дуда, Дарія Зав’ялова, Наталка Пухінда, Юрій Сичов-Глазун, Микола Ступінський, Іван Турецький, Ірина Фартух презентують публіці свої пленерні роботи, що були виконані після обвалу східного крила Поморянського замку.

У виставці також беруть участь молоді митці з коледжу ім.І.Труша (Квітослава Булавіна, Ліліана Харьковська) та Національного лісотехнічного університету України.

“Графіка та живопис – образотворча мова, якою митці промовляють до глядача, фіксуючи вже втрачене крило, ритми стабілізуючих риштувань, гнізда лелек на зруйнованих коминах, трьохсотлітній ясен десь у глибині парку…

Усі ці роботи однозначно унікальні. Унікальні тим, що саме таким, яким зафіксовано на них замок, ми не побачимо його більше ніколи. Чому? Бо в гіршому разі, за відсутності фінансування, наступного разу на тілі замку будуть нові рани, проте у кращому випадку він отримає нове життя”, – повідомляють організатори виставки.

Перший крок до відродження замку – ревіталізація призамкового парку. Наприкінці виставки в п’ятницю (29.06.2018) відбудеться благодійний мистецький аукціон. Усі кошти, виручені від продажу творчих робіт, будуть використанні на закупівлю садово-паркового інвентаря та догляд за територією парку в ІІ півріччі 2018 року.