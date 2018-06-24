У Львові провели сімейний день надзвичайних ситуацій (фото)

Для малечі та дорослих працювало чимало цікавих локацій
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24 червня на площі Адама Міцкевича відбувся “Сімейний день надзвичайних ситуацій”.

Головне управління ДСНС України у Львівській області разом із Центром безпеки міста та соціальним проектом «Школа безпеки»  організували неймовірну атракцію.

Фото: Олег Кохан

Упродовж дня працювало чимало локацій: демонстрація професійної майстерності підрозділів Служби порятунку, показові виступи-змагання за участі рятувальників «Найсильніший рятувальник Львівщини», деблокування людини із заблокованого автомобіля, виставка пожежно-рятувальної техніки та спорядження, конкурси, вікторини.

Малюки спробували виконати вправи на дитячих тренажерах, й позмагатись за звання «Найсильніший юний рятувальник». Діти ознайомилися із роботою вогнегасника та ліквідували ним умовну пожежу.