У Львівському аеропорту прокоментували затримку рейсів ERNEST AIRLINES

Два рейси – Мілан – Львів та Львів – Неаполь, які виконує ERNEST AIRLINES сьогодні скасовані через технічні причини. Аеропорт «Львів» займається розселенням пасажирів в готелях та забезпеченням харчування. Щодо забезпечення житлом та харчуванням пасажирів, які застрягли в Мілані, у Львівському аеропорту інформації не мають.

«Зараз організацією всього процесу займається аеропорт, як організація, яка надає послуги компанії ERNEST AIRLINES. Від колег з Італії маємо інформацію, що детальніше про ці рейси знатимемо зранку», – розповіли «Львівській газеті» представник центральної диспетчерської аеропорту «Львів».