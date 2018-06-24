Рейс з Мілана до Львова затримують більше як на 12 годин без пояснень причин

Пасажири скаржаться, що представники компанії нічого не пояснюють

Пасажири рейсу Мілан (Бергамо) – Львів застрягли в аеропорту. За їхніми словами, представники компанії ERNEST AIRLINES, яка здійснюють рейс, нічого не пояснюють про затримку.

«Рейс EG223 Milan Bergamo (BGY) – Lviv (LWO)

12 годин в аеропорту без жодної інформації про причину затримки чи можливий час вильоту.

12 годин без їжі та води, 5 з яких ми закриті у терміналі.

12 годин матері з малими дітьми.

12 годин без представників компанії як в аеропорту, так і онлайн.

12 годин без відповіді кол-центру компанії», – написав у себе на Facebook-сторінці Роман Машталер.

Разом з тим, сьодні з аеропорту Львів не вилетів літак ERNEST AIRLINES сполученням Львів – Неаполь. За розкладом він мав вилетіти об 11:45. Як зазначено на сайті Львівського аеропорту, рейс затримується, але не вказано на скільки.

Як пояснили “Львівській газеті” у довідці Львівського аеропорту, рейс на Неаполь затримується через затримку рейсу з Мілана, оскільки їх виконує один борт.

Нагадаємо, лише у п’ятницю, 22 червня, авіакомпанія ERNEST AIRLINES запустила польоти у двох нових напрямках: з аеропорту «Львів» — у Мілан (Мальпенса) та Рим (Ф’юмічіно). Ці два рейси доповнили італійську палітру можливостей, які представляє перевізник. Вона складається з Мілану (Бергамо), Неаполя та Венеції. Відтепер авіакомпанія виконує польоти 16 разів на тиждень у 5 напрямках.