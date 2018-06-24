Поліція повідомила про затримання усіх нападників на ромський табір

Поліція затримала усіх нападників на ромське поселення у Львові. Про це повідомляє Національна поліція України.

“Вилучили знаряддя злочину, внаслідок якого загинув 24-річний юнак. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано слідчими як умисне вбивство, вчинене групою осіб”, – йдеться у повідомленні поліції.

За офіційною інформацією, затримали сімох молодиків, підозрюваних у причетності до нападу, а також його організатора. Розслідування перебуває на контролі керівництва Нацполіції і Міністерства внутрішніх справ.

Як раніше повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, більшості нападників по 17-18 років. Ними курувала старша особа.

Нагадаємо, як писала “Львівська газета”, вчора вночі люди в масках напали на табір ромів на околиці Львова. Одна людина загинула.

“23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності”, – повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.