Нападникам на ромський табір загрожує довічне ув’язнення

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину, внаслідок якого загинув 24-річний юнак. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано слідчими як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Поліцейські затримали сімох молодиків, підозрюваних у причетності до нападу, а також його організатора. Розслідування перебуває на контролі керівництва Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції. Про це голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив сьогодні, 24 червня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За його словами, напад групи молодиків на тимчасове поселення представників ромської національності стався вчора, 23 червня, близько опівночі у Львові. Під час нападу 24-річний мешканець Закарпатської області отримав смертельні ножові поранення. Ще четверо осіб ‑ 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка ‑ отримали тілесні ушкодження.

Працівники львівської поліції оперативно затримали сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до нападу.

Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. З місця події вилучено речові докази, зокрема – ніж, яким нанесено поранення загиблому, інші предмети, що їх зловмисники використовували для нанесення ушкоджень жителям табору. Крім того, зараз поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу.

За словами голови Нацполіції, на жаль, останнім часом такі напади на представників ромської національності з боку радикально налаштованих громадян почастішали.

«Аморальність цих людей, які в контексті останнього нічного випадку у Львові посеред ночі здійснили зухвалий напад на табір ромів, ‑ не можна виправдати нічим. Від рук нападників загинув 24-річний юнак. Ще четверо людей, серед яких навіть одна дитина, отримали поранення, ‑ заявив Сергій Князєв. ‑ Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством».

Вирішується питання про затримання учасників нападу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їхні дії кваліфіковано слідчими за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ‑ умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.