Мешканцям Львівщини відшкодували понад 2 млн гривень за програмою енергозбереження
Від початку року загальна сума компенсації склала 7,6 млн гривень.
На Львівщині триває відшкодування населенню коштів за Програмою енергозбереження. Відтак цього тижня мешканці області, які скористалися Програмою, отримали відшкодування з обласного бюджету в обсязі 2,1 млн гривень.
«Суть Програми енергозбереження для населення полягає в тому, що мешканцям області, які отримують кредити на впровадження енергоощадних заходів з обласного бюджету, відшкодовується 5%-15% річних відсоткової ставки. Цей механізм мотивує мешканців області зробити свої домівки не тільки комфортними для проживання, але і енергоефективними, що є актуальним, враховуючи підвищення вартості енергоресурсів», – зазначив директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Михайло Мельник.