Мер Львова розповів подробиці нападу на табір ромів

Міська рада Львова працює спільно з поліцією у справі нападу на табір ромів поблизу Львова. Всі вони зараз під захистом правоохоронців і проходять у якості свідків. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй Facebook-сторінці.

За його інформацією, один поранений лежить у 8-й лікарні в середньому стані тяжкості. Жінці з дитиною зашили рани і відпустили.

Місто на кілька днів надасть притулок постраждалим від нападу.

«Більшість нападників 17-18 років, якими керував старший (вже затриманий). Загиблого кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства. Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину. Я прошу вас чітко усвідомити цю картину перш ніж писати коментарі в стилі «так їм і треба!». Історія показує, що відстань від цивілізованої людської істоти до бездушної бестії невелика. Залишайтесь людьми!», – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, як писала “Львівська газета”, вчора вночі люди в масках напали на табір ромів на околиці Львова. Одна людина загинула.

“23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності”, – повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.