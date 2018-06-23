Visa та ПриватБанк запустили в Україні оплату пальцем

Першими оплачувати свої покупки без готівки, карток і навіть смартфонів змогли відвідувачі фестивалю Belive в Києві, які оформили картки Visa ПриватБанку.

«Уперше в Україні – можливість оплатити просто пальцем! Жодних карток, ПІН-кодів і навіть телефонів на фестивалі Belive», – сказав Дмитро Крепак, в. о. голови регіону СНД і Південно-Східної Європи Visa.

Щоб платити пальцем, достатньо один раз «прив’язати» його відбиток до своєї картки та розплачуватися в торговельних точках, що підтримують цю технологію, приклавши палець до зчитувача біометричних даних. Як говорять у ПриватБанку, ця технологія буде цікава насамперед малому та середньому бізнесу, вуличним торгівцям, оскільки приймати платежі можна за допомогою власного смартфону або планшета та спеціального біометричного сканера.