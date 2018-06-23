В Карпатах випав сніг

Станом на 8:00 23 червня 2018 року на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, штиль, температура навколишнього середовища 0°С. Падає сніг. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Схожа ситуація на Драгобраті.

За повідомленням Українського гідрометцентру 23 червня у Карпатах очікують дощі, місцями можлива гроза.

Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.

В Україні ж сьогодні дощі, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі; лише у східній частині без опадів.

У західних, більшості північних та центральних областей зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 14-19° (в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°); на решті території вночі 17-22°, вдень 23-27°, у східних областях 30-34°.