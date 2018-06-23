В авто львівського активіста виявили гранату

Сьогодні, 23 червня, близько 09.45 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення від 32-річного львів’янина, про те, що невідома особа розбила вікно в його автомобілі «Ауді А6» припаркованому біля будинку на вулиці Героїв УПА. У багажному відділенні салону заявник виявив предмет, схожий на гранату РГД-5. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Підозрілий предмет вилучили та скерували на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомив у себе на Facebook-сторінці працівник поліції Ігор Зінкевич, йдеться про керівника громадської організації «Рабів до раю не пускають» Івана Спринського.