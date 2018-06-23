У Відні оголосили Лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка

У п`ятницю, 22 червня 2018 року, в Інституті Славістики Віденського університету (Австрія) відбулося засідання журі Міжнародної премії ім. Івана Франка, на якому було визначено цьогорічних лауреатів.

У номінації “За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук” лауреатом Міжнародноі премії ім. Івана Франка 2018 року став Йоганнес Ремі. Його праця “Брати чи вороги: Український національний рух та Росія, з 1840-х до 1870-х років” набрала найбільшу кількість балів журі і була визнана найкращою.

Рецензент монографії, професор Неапольського університету ім. Фрідріха ІІ Сімоне Аттіліо Беллецца наголосив, що книга Ремі є дуже добре дукоментованим дослідженням механізму цензури та репресій українського руху в царській імперії. « Надзвичайно докладний і барвистий портрет еволюції українського національного руху та Україно-російських відносин у ХІХ столітті»,- зазначив професор Беллецца.

У номінації “За вагомі досягнення у галузі україністики” перемогу здобула монографія «…І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках» авторства Ярослави Мельник.

Як зазначив рецензент монографії професор Борис Бунчук: «Поважний науковий здобуток Ярослави Мельник слугує всеохопнгму збагненню генія Франка».

«Праця є дуже важливою для пізнання самого Франка і часу, який описується в книзі! Я наче опинився біля Івана Франка», – зауважив член журі Євген Бистрицький.

Підсумовуючи засідання, директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус висловив щиру подяку членам міжнародного журі за їхню плідну наукову дискусію, а також за обрання беззаперечних Лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка у 2018 році.

Зазначимо, що до складу міжнародного журі увійшло 12 вчених з університетів України, Австрії, Італії , Словаччини та Польщі.

Переможці Міжнародної премії ім. Івана Франка отримають грошову винагороду та золотий знак лауреата. Церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка відбудеться 27 серпня 2018 року на батьківщині І. Франка у Дрогобичі на Львівщині.

Нагадаємо, Міжнародну премію ім. Івана Франка засновано у 2015 році його онуком – Роландом Франком. Основною метою Премії є сприяння всеосяжному вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка, заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики. Премія є щорічною і вручається 27 серпня – у день народження Івана Франка. Лауреати Премії нагороджуються грошовою винагородою та золотим знаком лауреата.