У Львові відбудеться великий стадіонний концерт до 50-річчя Кузьми «Скрябіна»

Цього року Андрієві «Кузьмі» Кузьменку виповнилося б 50. Він потужно святкував би цю круглу дату – разом зі «Скрябіним» і всіма, хто знає та любить його пісні. Але Кузьми з нами немає… Та є його пісні. І вони мають звучати на повну. Відтак друзі-музиканти вирішили зробити Андрієві подарунок – великий стадіонний концерт «Кузьма-50».

15 вересня понад два десятки найпопулярніших українських співаків зберуться на «Арені Львів» – щоб разом із десятками тисяч українців поспівати пісень Кузьми – як хітові, так і маловідомі композиції! І це буде найкраще відзначення Андрієвого дня народження – від друзів для друзів.

Гігантська сцена, найкращі звук та світло, оригінальна відеографіка, – ті пісні, які залишив нам Кузьма, заслуговують на найкраще.

Особлива пропозиція для усіх прихильників Андрія Кузьменка і гурту «Скрябін» від організаторів концерту «Кузьма-50» – ранній продаж квитків: уже зараз будь-яке місце на «Арені Львів» можна купити за 350 гривень: і у фан-зоні, і в секторах. Тож поспішайте на день народження Кузьми: 15 вересня місце щасливих людей – на стадіоні «Арена Львів». Будуть всі свої.

Квитки онлайн (усі по 350 грн.!) можна придбати тут: https://gastroli.ua/tickets/kuzmi-50/buy